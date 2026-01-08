giovedì, 8 Gennaio 2026
Agnese&Tiziano con 'Letizia va alla guerra' al Michelangelo di Modena

Martedì 13 e mercoledì 14 gennaio alle ore 21 al Teatro Michelangelo di Modena, riprende l’appuntamento con la stagione di prosa e vedremo in scena il ritorno del duo artistico Agnese&Tiziano con: Letizia va alla guerra. La suora, la sposa e la puttana (primo capito della “Trilogia degli Ultimi”).

Tre grandi donne, due guerre mondiali, un sottile fil rouge ad unirle: uno stesso nome, un unico destino. Letizia va alla guerra è un racconto tragicomico, di tenerezza e verità. Tre donne del popolo, irrimediabilmente travolte dalla guerra nel loro quotidiano, che si ritroveranno a sconvolgere le proprie vite e a compiere, in nome dell’amore, piccoli grandi atti di coraggio…

Biglietti in vendita anche online su Vivaticket

Uno spettacolo prodotto Teatro de Gli Incamminati in collaborazione con ARS creazione e spettacolo.

















