Aggiornamenti circa le imminenti chiusure previste in Tangenziale a Bologna

BolognaViabilita'
Sula Tangenziale di Bologna, è stato aggiornato il programma di chiusura dello svincolo 13 SS9 via Emilia, previsto dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 9 gennaio.  In tale orario, il suddetto svincolo sarà chiuso in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione delle barriere antirumore. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 12 SS65 della Futa.

















