A Reggio Emilia un agente antidroga nei pressi del polo scolastico di via Makallé

(Agenzia DIRE) Progetto Comune-Prefettura finanziato da Ministero dell'Interno

Un agente della Polizia locale vigilerà sullo spaccio di droga nelle aree “sensibili” in prossimità del polo scolastico di via Makallé. Lo prevede un recente accordo tra Comune e Prefettura di Reggio Emilia per contrastare episodi di microcriminalità e devianza giovanile nel più grande plesso della provincia, con una popolazione scolastica di circa 4.600 ragazzi, che frequentano ogni giorno gli istituti Nobili, Bus Pascal, Secchi e Matilde di Canossa.

L’iniziativa si inserisce nel programma nazionale “Scuole Sicure”, finanziato da un fondo dedicato del ministero dell’Interno. L’obiettivo del progetto è in particolare “garantire un presidio costante nelle fasce orarie di ingresso e uscita degli studenti, intensificando i controlli nelle aree più esposte e favorendo un rapporto diretto tra Polizia Locale, scuole e famiglie”. L’agente, in collaborazione con gli altri colleghi e in particolare con il Nucleo Anti Degrado della Polizia Locale, sarà quindi impegnato in attività “di monitoraggio, prevenzione e intervento rapido, operando in coordinamento con le forze dell’ordine e con i servizi educativi comunali”.

Il contributo assegnato all’amministrazione reggiana è pari a 37.000 euro annui, per l’intero anno scolastico, con possibilità di proroga in base ai risultati e alla disponibilità di ulteriori finanziamenti. A supporto di questa azione, infine, è già attivo un servizio di educativa di strada gestito dalla Cooperativa Papa Giovanni XXIII che, in collaborazione con la Provincia di Reggio, opera per “ridurre conflittualità e problematiche tra le giovani generazioni, favorendo percorsi di inclusione e prevenzione”. (Cai/ Dire)

















