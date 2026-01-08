A Formigine indetta un’asta pubblica per l’alienazione di veicoli e attrezzature obsolete

Il Comune di Formigine ha avviato una procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione di 11 lotti comprendenti veicoli e attrezzature comunali non più in uso. L’iniziativa si inserisce in un piano di ottimizzazione delle risorse pubbliche, volto a ridurre i costi di manutenzione e a migliorare l’efficienza dei servizi manutentivi.

I beni oggetto dell’asta, attualmente custoditi presso il magazzino comunale, sono stati dichiarati obsoleti, non più rispondenti ai criteri di economicità o sostituiti da mezzi moderni e meno inquinanti. La base d’asta complessiva per gli 11 lotti è fissata in 19.400 euro.

Nello specifico, i beni messi all’asta sono: due macchine agricole (prodotte nel 1974 e nel 1981) con relativi accessori, due autocarri per trasporto merci (anni 1993 e 1996), due vetture (Fiat Marea 1997 e Fiat Punto 2001), lame sgombraneve, un tosaerba Gianni Ferrari e due macchine traccialinee.

Gli interessati (persone fisiche o giuridiche) dovranno far pervenire la propria offerta al Protocollo del Comune di Formigine entro le ore 12 del 14 gennaio 2026, scaricando il modulo presente nella sezione dedicata nell’Albo pretorio online sul sito www.comune.formigine.mo.it. La consegna può avvenire di persona o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Comune di Formigine, Via Unità d’Italia 26, 41043 Formigine (MO).

Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti e devono avere un valore almeno pari o superiore a quello fissato a base d’asta.

È possibile visionare i mezzi presso il magazzino comunale di via Prampolini 7, esclusivamente previo appuntamento, contattando l’Ufficio tecnico via mail all’indirizzo manut@comune.formigine.mo.it o telefonicamente ai numeri 059.416204 e 059.416359.

L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica il 15 gennaio 2026 alle ore 10, presso la sede comunale di via Unità d’Italia 26.

L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta e l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto rispetto a quello posto a base d’asta per ciascun lotto.