giovedì, 8 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeCarpi“25 minuti di felicità”, Enzo Iacchetti presenta a Carpi il suo nuovo...





“25 minuti di felicità”, Enzo Iacchetti presenta a Carpi il suo nuovo libro

Carpi
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

La Fondazione CR Carpi promuove un incontro pubblico con Enzo Iacchetti, protagonista della scena televisiva e culturale italiana, che domenica 11 gennaio alle ore 16.30 sarà a Carpi per presentare il suo nuovo libro “25 minuti di felicità”.

L’incontro si terrà presso l’Auditorium San Rocco di Carpi e sarà condotto dal giornalista Pierluigi Senatore, che accompagnerà il pubblico in un dialogo con l’autore. Nel suo nuovo libro, Iacchetti propone un’autobiografia ironica e sincera attraverso una raccolta di pensieri, racconti e riflessioni che, con il suo tono inconfondibile, invitano a riscoprire il valore dei piccoli momenti quotidiani.

L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti. L’iniziativa rappresenta un’occasione di approfondimento culturale e di confronto diretto con l’autore, aperta a tutta la cittadinanza.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.