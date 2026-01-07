Salgono a 44 le aziende reggiane nel registro delle imprese storiche

Salgono a 44 le realtà reggiane iscritte nel Registro delle Imprese Storiche Italiane, l’archivio nazionale istituito da Unioncamere per valorizzare le aziende che hanno superato il secolo di ininterrotta attività.

Alle 42 eccellenze reggiane già presenti nel Registro, infatti, si sono aggiunti il Forno Pasticceria Simonazzi di Simonazzi Marco & C. S.N.C. di Castelnovo ne’ Monti e l’Azienda Agricola “Prati” di Aldrovandi Enzo di Rolo.

Dalla montagna alla “bassa” reggiana, dunque, due storie iniziate nel 1923; l’una nell’arte del pane e della pasticceria, con un laboratorio in via Micheli e un punto vendita nel centro del capoluogo montano, in piazza Martiri della Libertà e l’altra nell’allevamento bovino.

“Il riconoscimento di Unioncamere – sottolinea il Presidente della Camera di commercio dell’Emilia, Stefano Landi – celebra proprio realtà come questa, che in decenni di attività si sono rivelate motore di sviluppo per le comunità locali e che, generazione dopo generazione, hanno saputo coniugare tradizione e innovazione, contribuendo in modo determinante a segnare la storia economica del Paese”.

“Nell’esprimere le più vive congratulazioni alle due aziende reggiane per il prestigioso riconoscimento ottenuto – conclude Landi – ricordo che il Registro delle Imprese Storiche non è solo un archivio, ma un tributo a chi, con un’attività ininterrotta, ha saputo superare le sfide del tempo, mantenendo viva l’identità economica e sociale dei nostri territori”.

Tutte le imprese iscritte sono consultabili sul portale istituzionale di Unioncamere all’indirizzo: www.unioncamere.gov.it.