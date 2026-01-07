mercoledì, 7 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
Lotteria Italia 2025: venduto a Quattro Castella uno dei premi milionari

CronacaIn evidenza Reggio EmiliaQuattro CastellaReggio Emilia
I premi milionari della Lotteria Italia sono stati resi noti durante la trasmissione Affari Tuoi. Sono 5 i premi maggiori.

Primo premio, valore 5 milioni di euro: biglietto numero di serie T2270462 venduto a Roma

Secondo premio, valore 2,5 milioni di euro: biglietto numero di serie E334755 venduto a Ciampino (RM)

Terzo premio, valore 2 milioni di euro: biglietto numero di serie L430243 venduto a Quattro Castella (RE)

Quarto premio, valore 1,5 milioni di euro: biglietto numero di serie D019458 venduto a Jerzu (NU)

Quinto premio, valore 1 milione di euro: biglietto numero di serie Q331024 venduto ad Albano Laziale

















Redazione 1

