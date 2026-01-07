Festa del Tricolore, il vicepresidente della Regione Colla a Reggio Emilia per il 229^ anniversario

“L’Emilia-Romagna è custode’ di uno dei simboli di unità e libertà più significativi della nostra Repubblica. Il Tricolore rappresenta la sintesi più alta dei valori che hanno guidato la storia del nostro Paese: la democrazia, l’uguaglianza e la giustizia sociale. La sua nascita a Reggio Emilia è un evento che ci riempie di orgoglio e di responsabilità impegnandoci a lavorare per costruire un futuro più giusto e più solidale”.

Così il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, che è intervenuto questa mattina a Reggio Emilia alle celebrazioni del 229^ anniversario della proclamazione del Primo Tricolore in rappresentanza del presidente, Michele de Pascale, oggi a Bologna per i funerali di Giovanni Tamburi, il giovane studente bolognese morto a Capodanno a Crans-Montana.

Alla cerimonia per il Tricolore sono intervenuti anche il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, il presidente della Provincia, Giorgio Zanni, le autorità civili e militari.

Ricordando la lunga lotta per ottenere la democrazia e la libertà che fanno del tricolore il riferimento morale del nostro Paese, il vicepresidente ha anche ribadito il valore della bandiera come simbolo di popolo, in tutto mondo.

“In un momento in cui la nostra democrazia è messa alla prova da sfide globali e da tensioni sociali, il Tricolore- ha aggiunto il vicepresidente Colla- ci ricorda l’importanza di difendere i valori della Costituzione e di lavorare per una società più inclusiva e più giusta. L’Emilia-Romagna, con la sua storia e la sua tradizione, è pronta a fare la sua parte per promuovere uno sviluppo sostenibile, la coesione sociale e la solidarietà, e per costruire un futuro più luminoso per tutti”.