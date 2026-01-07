mercoledì, 7 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaFermato nel bresciano il presunto killer del capotreno Alessandro Ambrosio





Fermato nel bresciano il presunto killer del capotreno Alessandro Ambrosio

BolognaCronacaIn evidenza Bologna
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

E’ stato fermato ieri sera a Desenzano del Garda nel bresciano il 36enne croato ritenuto il killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne accoltellato all’addome 5 gennaio scorso nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna in un’area riservata ai dipendenti.

L’uomo, che al momento del fermo si trovava davanti alla stazione ferroviaria, era senza documenti ed è stato identificato attraverso un particolare sistema di comparazione delle impronte dagli agenti del commissariato di Desenzano del Garda.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.