Fermato nel bresciano il presunto killer del capotreno Alessandro Ambrosio

E’ stato fermato ieri sera a Desenzano del Garda nel bresciano il 36enne croato ritenuto il killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne accoltellato all’addome 5 gennaio scorso nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna in un’area riservata ai dipendenti.
L’uomo, che al momento del fermo si trovava davanti alla stazione ferroviaria, era senza documenti ed è stato identificato attraverso un particolare sistema di comparazione delle impronte dagli agenti del commissariato di Desenzano del Garda.