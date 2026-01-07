mercoledì, 7 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeCastelfranco EmiliaCastelfranco: straniero arrestato per violenza sessuale aggravata





Castelfranco: straniero arrestato per violenza sessuale aggravata

Castelfranco EmiliaCronacaIn evidenza ModenaModena
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Nella tarda serata del 3 gennaio scorso, i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia hanno tratto in arresto in quasi flagranza di reato un uomo di 39 anni, di origine tunisina, per violenza sessuale aggravata, denunciandolo per il reato di interruzione di un servizio pubblico.

L’intervento è scaturito da una richiesta pervenuta alla Centrale Operativa da parte della vittima, disabile e costretta su sedia a rotelle, oggetto dapprima di gravi molestie commesse dall’indagato che aveva seguito la ragazza ed una sua amica già all’interno della stazione ferroviaria di Modena, rivolgendole apprezzamenti insistenti e attenzioni di natura sessuale. L’uomo poi tentava di ostacolare la salita della giovane sul treno regionale 2477 diretto a Castelfranco Emilia, senza riuscirvi soltanto per l’intervento risolutorio di un passeggero.

Durante il viaggio in treno, l’uomo proseguiva la sua condotta, strofinando più volte il proprio organo genitale sul braccio della vittima compiendo ripetuti atti di violenza sessuale, sino a quando il capotreno sospendeva la corsa, per 15 minuti circa, mentre alcuni viaggiatori intervenivano soccorrendo la ragazza, trattenendo l’indagato sino all’arrivo dei Carabinieri che lo prendevano in custodia alla fermata di Castelfranco Emilia ove lo stesso veniva tratto in arresto.

Oggi, in sede di udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, su richiesta di questa Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto disponendo nei confronti dell’indagato la richiesta misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di violenza sessuale aggravata dalla disabilità della persona offesa e dal fatto commesso in stazione ferroviaria ed a bordo di un treno.

Si rammenta che la persona sottoposta ad indagini deve considerarsi presunta innocente fino a sentenza irrevocabile di condanna.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.