A Modena in corso la salatura di gran parte delle strade comunali

Prosegue anche oggi, mercoledì 7 gennaio, la salatura di gran parte delle strade del territorio comunale per prevenire la formazione di ghiaccio in considerazione delle basse temperature previste nella notte e nella giornata di domani.

Già nella giornata di ieri, martedì 6 gennaio, l’Amministrazione comunale aveva proceduto a una prima salatura di tutte le strade del territorio e le attività sono nuovamente in corso in queste ore. Per svolgere l’attività sono impiegati i 25 mezzi spargisale coinvolti nel Piano neve 2025-2026 del Comune di Modena, una pala caricatrice oltre che alcuni operatori che effettuano manualmente gli interventi in centro storico.

Come negli anni scorsi, il servizio di sgombero neve sul territorio comunale è effettuato dal raggruppamento temporaneo di imprese Modena strade e servizi scarl cui sono stati affidati i lavori e i servizi pluriennali di gestione e manutenzione del patrimonio infrastrutturale stradale. Il raggruppamento coordina le attività sotto il monitoraggio dell’Amministrazione comunale in linea con quanto definito appunto nel Piano neve, il disciplinare che regolamenta l’esecuzione delle azioni tecniche, gestionali e amministrative volte a garantire la sicurezza, l’efficienza e la funzionalità della rete infrastrutturale stradale del comune. Il Piano riguarda le strade comunali urbane ed extraurbane, mentre per la tangenziale il servizio di salatura e pulizia, pur in coordinamento con il Comune, è a cura di Anas (eccetto gli svincoli di competenza comunale).

Le informazioni sul Piano neve del Comune di Modena sono disponibili sul sito https://www.comune.modena.it/argomenti/risposta-alle-emergenze/piano-neve. È possibile iscriversi anche al servizio di messaggistica basato sulla “app” Telegram (canale @ComuneMO-allerta) per essere informati con tempestività sulla condizione delle strade e sugli interventi dei mezzi in caso di neve o ghiaccio. Le informazioni per iscriversi al canale sono pubblicate sul sito dell’ente, all’indirizzo https://www.comune.modena.it/argomenti/telegram.

La Polizia locale raccomanda agli automobilisti di prestare particolare attenzione alle condizioni delle strade: in questi giorni, appunto, a causa delle temperature è elevato il rischio di gelate e, di conseguenza, della presenza di ghiaccio sull’asfalto al mattino. Si ricorda, infine, che in questo periodo si può circolare nel territorio comunale solo con veicoli dotati di pneumatici invernali o muniti di catene compatibili a bordo del mezzo anche se non nevica.

 

















