A Guastalla arrivano i saldi del “mercato alta qualità”: una domenica tra shopping e artigianato

Qualità e convenienza si fondono per un appuntamento dedicato allo shopping di inizio anno. Domenica 11 gennaio, dalle ore 8:00 alle 19:00, le vie di Guastalla ospiteranno l’atteso evento “I Saldi del Mercato Alta Qualità”.

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra il Mercato Alta Qualità Terra dei Gonzaga e Qualità dei Mercati di Parma, portando nel cuore della città una selezione di banchi mercatali. Non solo: anche i negozi del centro storico resteranno aperti, accogliendo i visitatori con offerte imperdibili in occasione della stagione dei saldi.

Oltre all’ampia proposta commerciale, il cuore pulsante dell’evento sarà Piazza Mazzini, che per l’intera giornata ospiterà gli “Artisti dell’Ingegno”. Sarà un’occasione per scoprire creazioni fatte a mano, opere dell’artigianato locale e pezzi unici nati dalla creatività degli espositori.

L’iniziativa punta a valorizzare il commercio di prossimità e l’attrattività di Guastalla, città gonzaghesca, offrendo ai cittadini e ai visitatori una domenica all’insegna della qualità e del risparmio.

E per chi ama la fotografia, si potranno visitare le due mostre allestite a Palazzo Ducale: “Dentro il nero” del maestro reggiano Vasco Ascolini e “Pianura. Campi lunghi, a volte nebbiosi” del correggese Franco Camparini.