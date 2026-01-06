Vigili del Fuoco: la sicurezza di Sassuolo non può essere messa a rischio

Le parole del coordinatore FNS CISL Emilia Centrale Paolo Ghinelli, e le prese di posizione dei sindaci del Distretto Ceramico fotografano una situazione grave, che non può essere ignorata né minimizzata.

Il rischio concreto di una perdita del 20% dell’organico dei Vigili del Fuoco nella provincia di Modena, unito alla carenza cronica di mezzi e alle criticità legate alla sicurezza del personale, rappresenta una minaccia reale per la tutela dei cittadini, delle imprese e del territorio.

Il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sassuolo è un presidio strategico e irrinunciabile per l’intero Distretto ceramico e per l’area pedemontana e montana. Un territorio complesso, ad alta densità produttiva e abitativa, non può permettersi alcuna riduzione della capacità di intervento nelle emergenze. Qualsiasi ipotesi di indebolimento del servizio sarebbe irresponsabile.

Come Partito Democratico di Sassuolo condividiamo con forza un principio chiaro: ai Vigili del Fuoco non bastano la solidarietà e le parole di circostanza. Servono risposte immediate e strutturali.

Servono investimenti sugli organici, con il pieno turn over dei pensionamenti; servono mezzi adeguati e moderni; serve attenzione alla formazione e alle condizioni di lavoro; serve affrontare senza ambiguità il tema della sicurezza sanitaria del personale, a partire dall’esposizione agli PFAS, rispetto alla quale chiediamo trasparenza, ricerca e tutela reale, non scorciatoie economiche.

La sicurezza pubblica è una responsabilità dello Stato e non può essere affidata alla “matematica dolorosa” dei tagli: è un diritto dei cittadini e un dovere delle istituzioni nazionali.

Il Pd di Sassuolo sostiene l’impegno dei sindaci del Distretto e chiede con determinazione al Ministero dell’Interno risorse adeguate e tempestive per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena e per il distaccamento di Sassuolo.

Alle donne e agli uomini dei Vigili del Fuoco va il nostro ringraziamento sincero per il lavoro straordinario che svolgono ogni giorno. Alla politica spetta ora il compito di garantire loro ciò che è indispensabile: personale, mezzi, sicurezza e rispetto.