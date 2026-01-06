Tangenziale di Bologna: chiusa per cinque ore notturne l’entrata dello svincolo 13 SS9 Via Emilia

Sula Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione impianti elettrici, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 9 gennaio, sarà chiuso lo svincolo 13 SS9 via Emilia, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 12 SS65 della Futa.
