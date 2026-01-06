martedì, 6 Gennaio 2026
Solfrizzi e Ferri con “L’anatra all’arancia”, in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna

Sono Emilio Solfrizzi e Irene Ferri i protagonisti di un classico intramontabile come L’anatra all’arancia, in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna venerdì 9 e sabato 10 gennaio alle 21.00. Scritta nel 1967 da William Douglas-Home e da Marc-Gilbert Sauvajon, e diventata un vero cult degli anni Settanta grazie anche all’indimenticabile versione cinematografica della coppia Tognazzi-Vitti, la commedia – qui diretta da Claudio ‘Greg’ Gregori – trascina il pubblico in un vortice di battute brillanti e sentimenti messi a nudo.

Nello spettacolo gli interpreti si muovono con algida eleganza su una scacchiera densa di insidie. Ogni loro mossa, tuttavia, finisce per spogliarli delle loro difese, rivelando gradualmente un groviglio di emozioni, e il cinismo cede il passo a timori, rancori e gelosie, fino a svelare il vero fulcro del racconto: l’amore. Grazie a una regia capace di accostare cromatismi sinuosi a ritmi repentini, l’evoluzione dei personaggi avviene con estrema fluidità. È una narrazione sofisticata, dove le piccolezze dell’animo umano offrono lo spunto per sorridere e, allo stesso tempo, lo stimolo a trascenderle.

Completano il cast Ruben Rigillo, Beatrice Schiaffino e Antonella Piccolo. Le scene dello spettacolo sono di Fabiana Di Marco, i costumi di Alessandra Benaduce e il disegno luci di Massimo Gresia.

L’anatra all’arancia è una produzione Compagnia Molière in coproduzione con il Teatro Stabile di Verona.

