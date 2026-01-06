Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 7 gennaio

Al mattino sereno sul settore centro-occidentale, nuvoloso sul settore orientale con residue deboli precipitazioni, nevose a quote collinari. Progressiva attenuazione della nuvolosità durante il pomeriggio, con formazione di foschie notturne in pianura.

Temperature in lieve diminuzione, con minime tra -4 gradi e -1 gradi sulla pianura emiliana con estese gelate, comprese tra 0 e 1 grado sulla costa. Massime tra 3/5 gradi. Venti deboli-moderati settentrionali con rinforzi da nord-est su costa e rilievi, in attenuazione serale. Mare poco mosso con moto ondoso in aumento.

(Arpae)