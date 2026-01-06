Nevicate in Emilia Romagna, attivato il piano neve di Autostrade per l’Italia

Dalle prime ore della mattina, intense nevicate hanno interessato alcuni dei nostri settori autostradali di Toscana, Emilia Romagna e Friuli. Per questo motivo Autostrade per l’Italia ha attivato il proprio piano neve che ha visto l’impiego di circa 400 mezzi ed oltre 600 persone.

Le precipitazioni nevose risultano in riduzione e al momento si registrano deboli nevicate in:

A1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi e Calenzano

A1 Direttissima

A1 Milano-Napoli tra Valdarno e Fabro

A14 Bologna-Taranto tra Bologna Fiera e Pesaro

D14 Diramazione di Ravenna

In relazione al progressivo miglioramento registrato delle precipitazioni, sono stati rimossi tutti i provvedimenti alla circolazione adottati nella mattinata, resesi necessari per consentire la piena operatività dei mezzi neve. In particolare alle ore 14:30 circa è stata rimossa la riduzione di corsie in prossimità di Firenze Nord in direzione Bologna, dove attualmente il traffico transita su tutte le corsie disponibili e dove al momento si registrano 10 km di coda.

Nel corso delle prossime ore le nevicate tenderanno ad esaurirsi su tutti i settori, ad eccezione del tratto romagnolo della A14 Bologna-Taranto dove potranno verificarsi residui fenomeni nevosi di debole intensità.

Agli utenti che intendono mettersi in viaggio nelle prossime ore si raccomanda di informarsi costantemente prima e durante il viaggio circa le condizioni meteo e di viabilità.

Autostrade per l’Italia ricorda di viaggiare muniti di pneumatici invernali o, in alternativa, di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio.