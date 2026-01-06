martedì, 6 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeRegioneNevicate in Emilia Romagna, attivato il piano neve di Autostrade per l'Italia





Nevicate in Emilia Romagna, attivato il piano neve di Autostrade per l’Italia

RegioneViabilita'
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Dalle prime ore della mattina, intense nevicate hanno interessato alcuni dei nostri settori autostradali di Toscana, Emilia Romagna e Friuli. Per questo motivo Autostrade per l’Italia ha attivato il proprio piano neve che ha visto l’impiego di circa 400 mezzi ed oltre 600 persone.

Le precipitazioni nevose risultano in riduzione e al momento si registrano deboli nevicate in:

  • A1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi e Calenzano
  • A1 Direttissima
  • A1 Milano-Napoli tra Valdarno e Fabro
  • A14 Bologna-Taranto tra Bologna Fiera e Pesaro
  • D14 Diramazione di Ravenna

In relazione al progressivo miglioramento registrato delle precipitazioni, sono stati rimossi tutti i provvedimenti alla circolazione adottati nella mattinata, resesi necessari per consentire la piena operatività dei mezzi neve. In particolare alle ore 14:30 circa è stata rimossa la riduzione di corsie in prossimità di Firenze Nord in direzione Bologna, dove attualmente il traffico transita su tutte le corsie disponibili e dove al momento si registrano 10 km di coda.

Nel corso delle prossime ore le nevicate tenderanno ad esaurirsi su tutti i settori, ad eccezione del tratto romagnolo della A14 Bologna-Taranto dove potranno verificarsi residui fenomeni nevosi di debole intensità.

Agli utenti che intendono mettersi in viaggio nelle prossime ore si raccomanda di informarsi costantemente prima e durante il viaggio circa le condizioni meteo e di viabilità.

Autostrade per l’Italia ricorda di viaggiare muniti di pneumatici invernali o, in alternativa, di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio.

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.