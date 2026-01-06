martedì, 6 Gennaio 2026
Minaccia il compagno della madre con un coltello da cucina: 23enne arrestato a Bologna

I Carabinieri della Stazione Bologna Pilastro hanno arrestato un 23enne residente a Bologna, disoccupato e con precedenti di polizia, per maltrattamenti contro familiari o conviventi. L’arresto è stato eseguito durante un intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna, allertati dalla telefonata di una donna che chiedeva aiuto.

All’arrivo dei militari veniva rilevato che il figlio, 23enne, aveva minacciato il compagno della stessa con un coltello da cucina, urlandogli contro frasi del tipo: “Vai via perché oggi non è giornata e ti ammazzo!”. Una discussione domestica scaturita da due birre acquistate dal malcapitato e bevute di nascosto dal giovane che durante la lite si era rifiutato di ricomprarle.

Tranquillizzato dai Carabinieri, il giovane è stato accompagnato nella caserma di Via Tommaso Casini. Gli accertamenti dei militari hanno rilevato che a causa del suo carattere violento e irascibile, il 23enne era già stato denunciato dalla madre una decina di giorni prima e nella circostanza era stato attivato il protocollo del “codice rosso”, come previsto dalla Legge 19 luglio 2019, n. 69 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il 23enne arrestato dai Carabinieri della Stazione Bologna Pilastro, è stato tradotto in carcere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

















Redazione 1

