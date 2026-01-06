“L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo” con Pablo Trincia all’EuropAuditorium di Bologna

Dalla penna al palcoscenico, dalla cronaca alla scena: Pablo Trincia, uno dei più talentuosi narratori del nostro tempo, porta in teatro L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo. con tappa al Teatro EuropAuditorium di Bologna il 9 e il 10 gennaio 2026. Un racconto sconvolgente, dentro una storia oscura, su un caso di malagiustizia che ha distrutto la vita di diverse persone.
Al centro dello spettacolo, firmato allo stesso Trincia con Debora Campanella, la storia agghiacciante di Ezzeddine Sebai, serial killer tunisino che, nel 2006, confessa dal carcere ben quattordici omicidi di donne anziane commessi nel sud Italia a metà anni ’90. Una rivelazione che mette in crisi decine di processi già conclusi e sentenze passate in giudicato: per alcuni di quei delitti, infatti, sono state condannate persone innocenti, che da anni si battono per dimostrare la propria estraneità ai fatti.
info@teatroeuropa.it – 051.372540