Iacchetti, Bottura, Bignardi: ecco i primi assi de La Biblio

È nata da pochi giorni, ma è già attivissima: gennaio per La Biblio, la nuova Biblioteca “G. Einaudi – Centro P. V. Tondelli” di Correggio, si apre con un calendario fitto di appuntamenti che mettono insieme libri, ascolto, incontri e voci autorevoli della scena culturale italiana. Eventi all’altezza dei nuovi spazi di viale Cottafavi che, come annunciato, diventano un luogo da vivere, non solo da frequentare.

Si comincia sabato 10 gennaio in Sala Eventi: alle ore 10 il Gruppo Lettura legge “La ca’ di Pom” (Edizioni Saecula) con intervista all’autrice Fabrizia Amaini; alle ore 11 spazio al racconto in forma audio con “Scrivevano sulle lenzuola”, presentazione del podcast che attraversa la storia del San Lazzaro, a cura di Chiara Bombardieri e prodotto da Choramedia. Sempre il 10 gennaio, alle ore 18:30 allo Spazio dei Saperi, arriva uno degli appuntamenti più attesi: Enzo Iacchetti presenta “25 minuti di felicità”, in dialogo con Pierluigi Senatore per il ciclo “…Nel Borgo. Incontri e confronti a Correggio” (Mappe Narranti, Idee di Gomma, Arci). L’incontro è su prenotazione fino a esaurimento posti.

Mercoledì 14 gennaio alle ore 21, in Sala Eventi, tornano i Consigli di lettura con “Inizi, partenze, nuove avventure”, a cura di Federica Scaltriti. Sabato 17 gennaio alle ore 10:30, ancora in Sala Eventi e su prenotazione, protagonista è Luca Bottura con “30 anni di politica senza cuore”, insieme a Pierluigi Senatore per il ciclo “…Nel Borgo”: un’occasione per rileggere, con ironia e lucidità, un pezzo importante di storia recente.

Il programma prosegue venerdì 23 gennaio alle ore 18:30 fuori sede, al Caffè Politeama (Corso Mazzini 29/B), con “Tondelli vive. Racconti di chi lo ha letto e amato”, presentazione del libro a cura di Enos Rota, con la presenza di alcuni autori.

Sabato 24 gennaio alle ore 10, in Sala Eventi, Chiara Faggiolani presenta “Libri insieme. Viaggio nelle nuove comunità della conoscenza” (Laterza, 2025).

Lunedì 26 gennaio alle ore 21, allo Spazio dei Saperi e su prenotazione, Daria Bignardi porta “Nostra solitudine” (Mondadori, 2025) in dialogo con Pierluigi Senatore.

Chiusura di mese sabato 31 gennaio alle ore 16:30, in Sala Eventi, con Alessandra Sarchi che presenta “Il ritorno è lontano” (Bompiani, 2025) conversando con Gino Ruozzi.

Per prenotazioni: biblioteca@comune.correggio.re.it. La Biblio è in viale Cottafavi 2, Correggio (RE).