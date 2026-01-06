martedì, 6 Gennaio 2026
Comune di Sassuolo
I carabinieri del Comando provinciale di Bologna impegnati nei servizi di assistenza e soccorso agli automobilisti in transito

BolognaCronaca
In occasione dell’odierna nevicata che ha interessato l’Emilia-Romagna, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna sono impegnati nei servizi di assistenza e soccorso agli automobilisti in transito.

Nella circostanza, i Carabinieri raccomandano di utilizzare veicoli muniti di mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio e di guidare con la massima prudenza, mantenendo una velocità ridotta. I servizi dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna proseguiranno fino a cessata esigenza, sempre a fianco dei cittadini che in caso di necessità possono allertare i soccorsi telefonando al Numero unico di emergenza 112.

















Redazione 1

