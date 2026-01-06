martedì, 6 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeBagnolo in PianoGiampaolo Morelli al Teatro di Bagnolo con “Scomode verità e 3 storie...





Giampaolo Morelli al Teatro di Bagnolo con “Scomode verità e 3 storie vere”

Bagnolo in PianoReggio EmiliaTeatro
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Sabato 10 gennaio, alle 21:00 presso il Teatro Comunale Gonzaga – Ilva Ligabue di Bagnolo in Piano “Scomode verità e 3 storie vere” con Giampaolo Morelli, di Giampaolo Morelli e Gianluca Ansanelli, con la partecipazione del Maestro Sergio Colicchio.

“Scomode verità e 3 storie vere” è il comedy speech attraverso cui Giampaolo Morelli si racconta al suo pubblico: un monologo irriverente, caustico, pungente e sempre maledettamente sincero. Le 101 scomode verità infatti, altro non sono che un sunto delle nostre umane debolezze, un compendio di tutti i tic, le manie, gli slanci e le ossessioni del nostro vivere quotidiano.

A volte si tratta di fulminanti considerazioni, quasi degli aforismi in grado di fotografare la realtà sotto una luce nuova o paradossale, altre volte invece le riflessioni si fanno più discorsive e articolate o magari intime e profonde: come nel caso delle 3 storie personali citate nel titolo, ovvero tre aneddoti di vita vissuta che offrono al pubblico un ritratto inedito e confidenziale del noto attore.

Info e prenotazione biglietti 366.320.6544

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.