Giampaolo Morelli al Teatro di Bagnolo con “Scomode verità e 3 storie vere”

Sabato 10 gennaio, alle 21:00 presso il Teatro Comunale Gonzaga – Ilva Ligabue di Bagnolo in Piano “Scomode verità e 3 storie vere” con Giampaolo Morelli, di Giampaolo Morelli e Gianluca Ansanelli, con la partecipazione del Maestro Sergio Colicchio.

“Scomode verità e 3 storie vere” è il comedy speech attraverso cui Giampaolo Morelli si racconta al suo pubblico: un monologo irriverente, caustico, pungente e sempre maledettamente sincero. Le 101 scomode verità infatti, altro non sono che un sunto delle nostre umane debolezze, un compendio di tutti i tic, le manie, gli slanci e le ossessioni del nostro vivere quotidiano.

A volte si tratta di fulminanti considerazioni, quasi degli aforismi in grado di fotografare la realtà sotto una luce nuova o paradossale, altre volte invece le riflessioni si fanno più discorsive e articolate o magari intime e profonde: come nel caso delle 3 storie personali citate nel titolo, ovvero tre aneddoti di vita vissuta che offrono al pubblico un ritratto inedito e confidenziale del noto attore.

Info e prenotazione biglietti 366.320.6544