Fermato in macchina con oltre sei etti di hashish: diciottenne denunciato a Reggio Emilia

Nei giorni scorsi, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio previsti in occasione delle festività natalizie, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Reggio Emilia procedevano al controllo di un’autovettura che transitava in via Ardigò.
All’interno del veicolo veniva identificato il conducente per un 18enne italiano, sconosciuto agli operatori in quanto incensurato e privo di precedenti di polizia, in compagnia di altri due soggetti che avevano invece alcuni precedenti, che si mostravano però sin da subito molto nervosi ed insofferenti alle attività di controllo effettuate dai poliziotti della Questura reggiana.
Questo atteggiamento insospettiva gli agenti della Polizia di Stato che decidevano di effettuare dei controlli maggiormente approfonditi. I sospetti degli operatori si rivelavano fondati in quanto, ben occultata all’interno dell’autovettura, veniva trovata una busta con sei panetti di hashish sigillati con apposito logo raffigurante una foglia di marijuana per un peso complessivo di circa 600 grammi, un altro panetto di hashish già aperto e tagliato per un peso di circa 36 grammi oltre che due bilancini di precisione.
I soggetti venivano accompagnati presso i locali della Questura dove, al termine degli opportuni accertamenti di rito, il 18enne veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti con il contestuale sequestro della droga rinvenuta oltre che di due telefoni cellulari e dei due bilancini di precisione.
Sono in corso ulteriori accertamenti al fine di ricostruire l’eventuale ruolo rivestito dagli altri due soggetti trovati in compagnia del giovane nonché l’eventuale applicazione nei loro confronti dei provvedimenti amministrativi di stretta competenza del Questore.