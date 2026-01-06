Emilio Solfrizzi e Irene Ferri in “L’anatra all’Arancia” il 7 e 8 gennaio al Carani di Sassuolo

Compagnia Moliere In coproduzione con Teatro stabile di Verona presentano Emilio Solfrizzi e Irene Ferri in “L’anatra all’Arancia” di W. D. Home e M. G. Sauvajon. Ruben Rigillo, Beatrice Schiaffino e con Antonella Piccolo. Regia: Claudio Greg Gregori, Scene: Fabiana Di Marco, Costumi: Alessandra Benaduce e Disegno: Luci Massimo Gresia.

Al Teatro Carani l’appuntamento è per mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio alle 21.

“L’Anatra all’Arancia” è un classico feuilleton dove i personaggi si muovono algidi ed eleganti su una scacchiera irta di trabocchetti. Ogni mossa dei protagonisti, però, ne rivela le emozioni, le mette a nudo a poco a poco e il cinismo lascia il passo ai timori, all’acredine, alla rivalità, alla gelosia; in una parola all’Amore, poiché è di questo che si parla. “L’Anatra all’Arancia” è una commedia che ti afferra immediatamente e ti trascina nel suo vortice di battute sagaci, solo apparentemente casuali, perché tutto è architettato come una partita a scacchi. La trasformazione dei personaggi avviene morbida, grazie a una regia che la modella con cromatismi e movimenti talvolta sinuosi, talvolta repentini, ma sempre nel rispetto di un racconto sofisticato in cui le meschinità dell’animo umano ci servano a sorridere, ma anche a suggerirci il modo di sbarazzarsene.