martedì, 6 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaDanneggia un’auto e tenta di aggredire i Carabinieri: giovane denunciato a Modena





Danneggia un’auto e tenta di aggredire i Carabinieri: giovane denunciato a Modena

CronacaIn evidenza ModenaModena
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Questa notte, i Carabinieri del N.O.R. – Sezione Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà un 20enne, di origine tunisina, senza fissa dimora, disoccupato e con precedenti di polizia.

Il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato individuato e fermato dai militari intervenuti in via IV Novembre, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa, in quanto poco prima, senza apparente motivo, aveva divelto un palo della segnaletica stradale, utilizzandolo per danneggiare il parabrezza di un’autovettura regolarmente parcheggiata sulla pubblica via.

Nel corso delle operazioni di identificazione presso gli uffici, l’uomo ha tentato anche di aggredire i militari operanti, venendo prontamente bloccato, evitando così ulteriori conseguenze.

Si conferma ancora una volta l’impegno quotidiano dell’Arma dei Carabinieri nella tutela della sicurezza pubblica, nella prevenzione dei reati e nella gestione di situazioni potenzialmente pericolose a salvaguardia della collettività.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.