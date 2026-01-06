Danneggia un’auto e tenta di aggredire i Carabinieri: giovane denunciato a Modena

Questa notte, i Carabinieri del N.O.R. – Sezione Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà un 20enne, di origine tunisina, senza fissa dimora, disoccupato e con precedenti di polizia.

Il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato individuato e fermato dai militari intervenuti in via IV Novembre, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa, in quanto poco prima, senza apparente motivo, aveva divelto un palo della segnaletica stradale, utilizzandolo per danneggiare il parabrezza di un’autovettura regolarmente parcheggiata sulla pubblica via.

Nel corso delle operazioni di identificazione presso gli uffici, l’uomo ha tentato anche di aggredire i militari operanti, venendo prontamente bloccato, evitando così ulteriori conseguenze.

Si conferma ancora una volta l’impegno quotidiano dell’Arma dei Carabinieri nella tutela della sicurezza pubblica, nella prevenzione dei reati e nella gestione di situazioni potenzialmente pericolose a salvaguardia della collettività.