martedì, 6 Gennaio 2026
Comune di Sassuolo
Capotreno ucciso a Bologna, Siulp: “Individuato il responsabile”

BOLOGNA (ITALPRESS) – E’ stato individuato e sarebbe in fuga l’uomo ritenuto responsabile dell’omicidio del capotreno di 34 anni, ucciso ieri a coltellate a Bologna in una zona adiacente alla stazione. A renderlo noto è il Siulp di Bologna attraverso la propria pagina Facebook.

“Un’altra tragedia che colpisce la nostra città – si legge -. Un capotreno di Trenitalia, 34 anni, ha perso la vita nella zona della stazione mentre rientrava dal lavoro. Un fatto gravissimo che lascia sgomento e dolore. Il nostro cordoglio e la nostra vicinanza vanno alla famiglia della vittima e ai colleghi di lavoro. Un plauso forte e sincero alla Squadra Mobile, alla Polizia Scientifica, alla Polfer e a tutti gli operatori intervenuti: professionalità, rapidità e lavoro di squadra che hanno già portato all’individuazione del responsabile. La Polizia di Stato è, ancora una volta, presidio concreto di legalità e sicurezza”. L’uomo sarebbe in fuga.

La vittima, Alessandro Ambrosio, 34 anni, impiegato sui treni a medio-lunga percorrenza, è stato trovato morto ieri sera intorno alle 18:00, presumibilmente ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Pare si stesse recando al parcheggio della stazione riservato ai dipendenti della struttura.

















