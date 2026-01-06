martedì, 6 Gennaio 2026
Capotreno ucciso a Bologna, individuato l’aggressore: è un 37enne

BolognaCronacaIn evidenza Bologna
BOLOGNA (ITALPRESS) – E’ un cittadino croato di 37 anni l’uomo ritenuto responsabile dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, avvenuto ieri alla stazione ferroviaria di Bologna.

Le indagini, avviate dalla Polizia di Stato sotto direzione della Procura della Repubblica di Bologna, hanno consentito di identificare, dopo poche ore dal fatto, “un soggetto di interesse investigativo già noto alla Polizia Ferroviaria per precedenti relativi al porto di armi da taglio. Si tratta di un cittadino croato, classe 1989, senza fissa dimora e legami sul territorio italiano, identificato in svariate circostanze in ambiti ferroviari siti in tutto il Nord Italia”, spiegano gli inquirenti, che hanno diffuso foto e video del sospettato.

Le indagini, che stanno procedendo a 360 gradi, senza interruzione dal tardo pomeriggio del 5 gennaio, “hanno permesso, grazie ai numerosi impianti di video sorveglianza dell’area della stazione, di monitorare l’arrivo, in stazione, della vittima che viene seguita, per un lasso di tempo significativo ed apparentemente senza motivo, dalla persona di interesse. Sono in corso attive ricerche finalizzate al rintraccio della persona di interesse”. 

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

Redazione 1

