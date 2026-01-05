lunedì, 5 Gennaio 2026
R01 Ramo Verde: chiusi per cinque ore notturne i rami di immissione in Tangenziale, in entrambe le direzioni, in modalità alternata

BolognaViabilita'
Tempo di lettura Less than 1 min.
Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 8 gennaio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

-sarà chiuso, per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale (A14 Bologna-Taranto), il ramo di immissione sulla Tangenziale, verso San Lazzaro di Savena/A14.

In alternativa, immettersi in Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale e rientrare dallo stesso, in direzione San Lazzaro di Savena;

-sarà chiuso, per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale (A14 Bologna-Taranto), il ramo di immissione sulla Tangenziale, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa, immettersi in Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14, uscire allo svincolo 4 bis Aeroporto e rientrare dallo stesso, in direzione Casalecchio di Reno.

















