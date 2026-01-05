Prime deliberazioni della Commissione toponomastica del Comune di Modena

Nell’area dell’ex Consorzio Agrario troverà sede “via Donne della Costituzione”, in prossimità di via Rita Levi Montalcini. Mentre nell’adiacente area dell’ex Mercato Bestiame, vicino a via Rubes Triva e a via Mario Del Monte, una nuova via sarà intitolata all’ex sindaco Germano Bulgarelli, in continuità con le altre strade dedicate ai sindaci Triva e Del Monte.

Sono le prime deliberazioni della nuova Commissione toponomastica del Comune di Modena che si è insediata da alcuni mesi e che ha iniziato a valutare le nuove proposte di intitolazione.

Ringraziando per la disponibilità e la cortesia di tutti i componenti e le componenti, l’assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni ha sottolineato che “la Commissione si è riunita due volte nel 2025 recuperando tutto il lavoro arretrato che, inevitabilmente, si era creato nel 2024 al cambio di amministrazione comunale. Grazie alla competenza dei commissari esperti e alla sensibilità culturale e politica di tutti i presenti, la Commissione ha lavorato sempre all’unanimità e con grande senso pratico soprattutto sulle “nuove proposte” pervenute”. L’assessore ha poi precisato che “la Commissione ha confermato di voler mantenere un orientamento del precedente mandato, ovvero quello di riequilibrare da un punto di vista del genere le intitolazioni che sono storicamente molto più maschili che femminili. Infine, l’organo, visti i grandi cambiamenti post Covid, ha immaginato in questo mandato un aggiornamento del regolamento che è dei primi anni 2000 e, pur non vietandola, non prevede in maniera esplicita la possibilità di riunirsi in collegamento digitale da remoto come tutte le altre Commissioni afferenti al Consiglio Comunale”.

In particolare, la scelta di via Donne della Costituzione, che sarà la strada di collegamento di tre lotti pubblici all’interno dell’ex Consorzio Agrario, risponde all’indirizzo di un riequilibrio tra nomi maschili e nomi femminili.

Nel comparto dell’ex Mercato Bestiame, invece, dove è in corso la realizzazione di nuove palazzine, nasceranno alcune nuove vie e la Commissione ha deliberato di intitolarne una a Germano Bulgarelli, a 11 anni dalla morte dell’ex sindaco.