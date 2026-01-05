La Fiamma Olimpica fa tappa a Maranello giovedì 8 gennaio

Lungo il suo viaggio suggestivo verso Milano-Cortina 2026, inaugurato lo scorso 5 dicembre a Roma dal Presidente della Repubblica, la Fiamma Olimpica giovedì 8 gennaio farà tappa a Maranello, attraversando il territorio comunale nella fascia oraria indicativa tra le 8.30 a le 9.10.

Per la partenza dei tedofori, accompagnati da un convoglio che supererà i 700 metri di lunghezza, è stato individuato il Parco dello Sport, luogo simbolico per la Città di Maranello.

La staffetta di tedofori avrà inizio alle 8.42 – secondo il programma curato dall’organizzazione dell’evento – e proseguirà in direzione ovest lungo Via Boito e Via Zozi, per poi svoltare a destra in Via Nazionale e transitare davanti all’Auditorium ‘Enzo Ferrari’. Raggiunta la ‘rotatoria del Cavallino’, il convoglio proseguirà lungo Via Nazionale, svolterà in Via Dino Ferrari e dopo esser passato davanti al Museo Ferrari si dirigerà verso il territorio di Fiorano Modenese intorno alla ore 9.00.

“Siamo orgogliosi del passaggio della Fiamma Olimpica lungo le strade della nostra città – commenta Luigi Zironi, Sindaco di Maranello -. I tedofori diretti a Milano-Cortina portano tra le mani un simbolo di ideali universali che questa Amministrazione e tutta la comunità maranellese, insieme alle società e alle associazioni sportive del territorio, cercano di veicolare costantemente anche attraverso lo sport: l’inclusione, la fratellanza, il rispetto del prossimo, la pace”.

“Non è un caso – aggiunge il primo cittadino – che l’itinerario della staffetta sul nostro territorio parta dal Parco dello Sport, dove si consolida ogni giorno la coesione sociale attraverso l’attività sportiva vissuta assieme. E oltre all’emozione dello spirito olimpico, questa giornata speciale ci stimolerà a riflettere su quanti muri lo sport abbia già abbattuto e su quante barriere possa ancora superare”.

Nella fascia oraria in cui è previsto il passaggio dei tedofori e dei veicoli al loro seguito, il traffico del mattino subirà inevitabilmente qualche rallentamento. Ma lungo il percorso le strade coinvolte e le loro intersezioni con altre vie verranno chiuse alla circolazione in modo ‘dinamico’, solo per la durata del transito del convoglio.

Sarà quindi importante la collaborazione da parte dei cittadini, invitati a tener conto di possibili ritardi legati alla circolazione, sempre nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 09.10 dell’8 gennaio.

In particolare si raccomanda ai genitori delle scuole primarie Stradi e del nido Coccinelle, entrambi in via Boito, di lasciare le aree di parcheggio vicine agli ingressi entro le 8.35, se non intenzionati ad osservare il passaggio della staffetta. Poco dopo, infatti, la circolazione lungo la stessa Via Boito sarà interdetta per alcuni minuti, per ragioni di sicurezza.