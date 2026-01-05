I Sindaci dell’Unione sulla situazione dei Vigili del Fuoco

Sindaci di Sassuolo, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Palagano, Frassinoro, Montefiorino e Prignano sulla Secchia intervengono sull’allarme lanciato da Paolo Ghinelli, coordinatore Fns Cisl Emilia Centrale, sul futuro del Corpo dei Vigili del Fuoco nella provincia di Modena e, in particolare, sul rischio che riguarda il distaccamento di Sassuolo che funge da presidio per tutto il distretto.

“Le parole del sindacato – commentano i sindaci – descrivono una situazione che come amministratori locali non possiamo accettare: la sicurezza dei cittadini, delle imprese e del territorio non può poggiare su organici sottodimensionati, mezzi insufficienti e su un sistema che rischia di andare in affanno a fronte di pensionamenti non compensati e di carichi di lavoro sempre più elevati; tanto tra le fila dei Vigili del Fuoco quanto nel resto delle Forze dell’Ordine”.

Il distretto ceramico e l’area pedemontana rappresentano uno dei territori più dinamici e complessi della regione, con una forte concentrazione industriale, un’elevata densità abitativa e infrastrutture strategiche. In questo contesto, il presidio dei Vigili del Fuoco di Sassuolo è essenziale e irrinunciabile, inoltre rappresenta un presidio di intervento strategico per tutta l’area montana che può contare sul presidio dei Volontari di Frassinoro ma non può prescindere dal distaccamento sassolese. Qualsiasi ipotesi di indebolimento del servizio sarebbe inaccettabile e metterebbe a rischio la capacità di risposta tempestiva alle emergenze.

“Condividiamo pienamente – proseguono i sindaci – l’affermazione secondo cui ai Vigili del Fuoco non bastano la solidarietà e le belle parole: servono risposte concrete. Servono investimenti certi sugli organici, sul ricambio generazionale, sulla formazione, sui mezzi e sulle strutture logistiche, compreso il tema dell’alloggio per il personale che presta servizio sul nostro territorio e sulla sicurezza di attrezzature e uniformi di tutto il personale VVFF. Per questo, come Sindaci, ci attiveremo assieme al Presidente della Provincia Braglia, per chiedere interventi da parte del Ministero dell’Interno e delle Istituzioni competenti affinché vengano garantiti al più presto rinforzi adeguati e risorse strutturali per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena e per il distaccamento di Sassuolo.

Chiediamo che i pensionamenti annunciati siano compensati con nuove assunzioni in numero almeno equivalente e che vengano potenziati i mezzi a disposizione, oggi chiaramente insufficienti rispetto alle esigenze operative. I Comuni sono pronti a fare la propria parte, collaborando con le Istituzioni e sostenendo ogni iniziativa utile, ma è indispensabile un impegno chiaro e immediato dello Stato. La sicurezza non può essere lasciata alla “matematica dolorosa” dei tagli e delle carenze: è un diritto dei cittadini e un dovere delle Istituzioni. A nome delle nostre comunità – concludono – esprimiamo infine un sincero ringraziamento a tutte le donne e gli uomini dei Vigili del Fuoco per il lavoro straordinario che svolgono ogni giorno, spesso in condizioni difficili, mettendo a rischio la propria vita per la collettività”.