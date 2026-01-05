Giovedì 8 gennaio la Fiamma Olimpica passa anche per Modena

Giovedì 8 gennaio Modena si appresta a vivere un momento di particolare intensità simbolica, legato ai valori positivi dello sport e della partecipazione: il passaggio della Fiaccola olimpica e paralimpica in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Partita da Roma lo scorso 6 dicembre, la Fiamma percorre oltre 12.000 chilometri, toccando tutte le 110 le province italiane, prima di giungere a Milano il prossimo 6 febbraio quando lo stadio San Siro ospiterà l’accensione del braciere.

“Accogliamo con orgoglio il passaggio della Fiamma olimpica a Modena – dichiara l’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi – in un percorso che toccherà il cuore della nostra città, passando per il centro storico e il sito Unesco, unendo la bellezza dello sport nella sua forma più alta, come le Olimpiadi, alla bellezza del nostro patrimonio artistico e architettonico”.

In occasione del passaggio in città, lungo il percorso previsto saranno attuate, dalle 11 alle 15, svariate sospensioni e deviazioni della circolazione, peraltro brevi e temporanee.

Nel dettaglio, l’arrivo della fiamma, proveniente da Maranello, è previsto intorno alle 11.55 con la staffetta dei tedofori che prenderà avvio da via Giardini, per proseguire lungo piazzale Risorgimento, viale Muratori, via Trento Trieste, via Ciro Menotti, viale Virginia Reiter, via Piave, piazzale Natale Bruni, corso Vittorio Emanuele, via Cavour, corso Canalgrande, via Emilia centro, Largo Porta Sant’Agostino, Largo Aldo Moro, via Emilia Ovest sino all’intersezione con via del Murazzo. Poi i tedofori prenderanno via Farini, largo San Giorgio, piazza Roma, via Fonte d’Abisso, via Taglio, via Torre, piazza della Torre, piazza Grande, via Castellaro, via Canalino, via Mondatora, piazza XX Settembre, via Luigi Albinelli, via dei Servi, via Francesco Selmi, corso Canalchiaro e corso Duomo.