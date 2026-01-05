Dopo due anni, finiti i lavori di adeguamento sismico alle scuole Moro e Muratori

Ad attendere alunni, docenti e famiglie, mercoledì mattina, in via Cimarosa, ci saranno gli amministratori e alcuni personaggi molto amati dai bambini per una festa speciale. Dopo due anni, infatti, sono finiti i lavori di riqualificazione e adeguamento sismico sia delle scuole Moro che delle Muratori di Vignola. Per quanto riguarda, in particolare, la scuola primaria Aldo Moro di via Cimarosa, l’ultimo trasloco è avvenuto durante le festività natalizie così che il 7 gennaio sancirà, anche con una piccola festa organizzata dall’Amministrazione comunale, il ritorno alla normalità della vita scolastica per tutte le classi, comprese quelle che, per consentire lo svolgimento del cantiere, erano state spostate in altri plessi scolastici.

“Sono arrivati a conclusione due cantieri di grande valore, sia sociale che economico, come a Vignola non si vedevano da tempo – conferma con soddisfazione la sindaca di Vignola Emilia Muratori – grazie ai fondi europei del PNRR, ma anche a un corposo impegno del Comune. Il valore principale è naturalmente la maggiore garanzia di sicurezza, acquisita a fine cantiere, per chi studia e lavora dentro le scuole: gli studenti, gli insegnanti e il personale non docente. Ma cruciale è anche l’impegno economico che opere di questo tipo richiedono: i due cantieri, infatti, hanno un valore complessivo di 4 milioni e 200mila euro, di cui quasi 3 milioni sono fondi PNRR, mentre il co-finanziamento a carico delle casse comunali supera il milione e 200mila euro”.

Alle Moro, oltre alla sicurezza antisismica, sono stati rinnovati tutti gli spazi, rifatti i pavimenti e i servizi igienici, riqualificata la sala mensa e realizzata una controsoffittatura in cui sono inseriti corpi illuminanti a led con sensori di movimento. In linea con il cronoprogramma PNRR, anche i lavori di riqualificazione e adeguamento antisismico che hanno riguardato la scuola secondaria di primo grado Muratori. A settembre, la ditta incaricata dei lavori aveva già consegnato il blocco delle aule interamente riqualificate che sono situate al piano terreno e al primo piano, consentendo, già dal primo giorno di scuola, il ritorno nella sede centrale delle classi che erano state spostate nella succursale, proprio a causa dei lavori. Tra i lavori conclusi anche il rifacimento dell’impianto di riscaldamento dell’aula Musica che, nei mesi scorsi, aveva avuto problemi di temperatura interna. Poche settimane dopo l’avvio dell’anno scolastico, erano state consegnate all’uso scolastico anche tutte le aule situate al secondo piano dell’immobile. A quel punto, il cantiere era rimasto circoscritto al blocco centrale di collegamento tra le due ali dell’edificio.

“Desidero ringraziare tutti coloro che hanno concorso al buon esito di questi due importanti cantieri – conclude l’assessora all’Istruzione Daniela Fatatis – In primis, le famiglie, gli alunni e il personale docente e non docente che, in questi mesi, hanno sofferto i maggiori disagi legati al fatto che l’esecuzione dei lavori è stata effettuata con le scuole sempre in funzione. Ringrazio anche le dirigenti scolastiche che hanno saputo gestire gli imprevisti e hanno collaborato, insieme agli uffici comunali, alle ditte e ai professionisti, per garantire un normale andamento scolastico. E’ davvero una grande soddisfazione poter restituire alla comunità scolastica due edifici completamente rinnovati e oggi più sicuri”.