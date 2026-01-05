Crevalcore commemora le vittime a ventuno anni dal disastro ferroviario della Bolognina

In occasione del 21° anniversario del disastro ferroviario avvenuto a Crevalcore, l’Amministrazione Comunale ricorda le 17 vittime che allora persero la vita.

La cerimonia si svolgerà in due tempi, nella giornata di mercoledì 7 gennaio:

– alle 10 nella Chiesa Parrocchiale di Sammartini, in Piazza Dossetti 10 in frazione Sammartini a Crevalcore, celebrazione in suffragio delle Vittime officiata da don Francesco Scimè, parroco di Sammartini;

– alle 11 presso il Parco “7 gennaio 2005” alla Bolognina di Crevalcore, deposizione di fiori presso il Cippo dedicato alle vittime e presso il nuovo Memoriale presso il punto esatto dell’incidente.

Saranno presenti:

Irene Priolo, assessora all’Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture della Regione Emilia-Romagna

Sara Accorsi, consigliera metropolitana delegata a Welfare e contrasto alla povertà, Politiche per l’abitare

Marco Martelli, sindaco di Crevalcore.

Parteciperanno inoltre rappresentanze civili, militari e religiose tra cui Ferrovie dello Stato, Prefettura e Questura.

Saranno presenti diverse delegazioni di comuni invitati e diverse associazioni del territorio. L’iniziativa ha il patrocinio di Regione Emilia-Romagna e di Città metropolitana di Bologna.

“Crevalcore continua a ricordare e ad onorare le vittime di questo tragico incidente – dichiara il sindaco di Crevalcore Marco Martelli – Ogni anno per noi questo è un momento doloroso. Il nostro desiderio è quello di essere vicini e stringerci ai familiari di chi è scomparso ma è anche il momento in cui rinnoviamo il nostro impegno che, da quel giorno di gennaio del 2005, ci spinge verso azioni e progetti per l’aumento della sicurezza nella mobilità sostenibile e intermodale, ovvero treno e bicicletta”.