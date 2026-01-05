Controlli in zona parco XXII Aprile a Modena. La Polizia locale scopre patente falsa

Durante un servizio di controllo del territorio, la Polizia locale ha scoperto un uomo alla guida con una patente falsa, apparentemente rilasciata dalle autorità della Polonia.

Il controllo è avvenuto nella zona del parco XXII Aprile lo scorso 22 dicembre: durante la verifica dei documenti di circolazione l’uomo, fermato a bordo del proprio veicolo, ha esibito una patente di guida che ha immediatamente destato sospetti in merito alla sua genuinità. In particolare, la patente risultava rilasciata nell’anno 2020, nonostante l’interessato avesse acquisito la residenza in Italia sin dal 2012 e non fosse mai emersa una sua precedente residenza in Polonia.

I successivi accertamenti, unitamente al confronto con i modelli depositati agli atti del Comando, hanno fatto emergere incongruenze tali da confermare la falsità del documento presentato.

Al termine delle verifiche, la patente è stata posta sotto sequestro e il conducente è stato sanzionato per guida senza patente, mai conseguita, con una multa di 5.100 euro, oltre alle spese di procedimento e di custodia del veicolo. La persona è stata inoltre denunciata per l’uso di atto falso. Il sequestro eseguito è stato successivamente convalidato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena.