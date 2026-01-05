martedì, 6 Gennaio 2026
Cina, Yangtze il fiume interno più trafficato al mondo per volume merci

Top news by Italpress
PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il tratto principale del fiume Yangtze è rimasto il corso d’acqua nell’entroterra più trafficato al mondo in termini di trasporto di merci, ha dichiarato lunedì un funzionario.

Il traffico merci annuo nei porti lungo questa sezione del fiume è aumentato del 71%, raggiungendo i 4,2 miliardi di tonnellate nell’ultimo decennio, ha affermato Wang Changlin, vice direttore della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, intervenendo a una conferenza stampa.
