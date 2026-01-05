martedì, 6 Gennaio 2026
Cina, 1,4 mld tonnellate di merci gestite dal porto Ningbo-Zhoushan nel 2025

HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il porto di Ningbo-Zhoushan, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, ha visto il proprio traffico merci superare 1,4 miliardi di tonnellate nel 2025, classificandosi al primo posto a livello mondiale in termini di trasporto annuale di merci per il 17esimo anno consecutivo, secondo quanto riferito dal porto.

La capacità del porto è stata significativamente potenziata grazie alle solide prestazioni dei suoi due principali terminal per container e del terminal di trasferimento, ha riferito lunedì il porto.

In particolare, il canale di Tiaozhoumen, il secondo canale in acque profonde da 300.000 tonnellate del porto, è entrato in funzione nel dicembre 2025.

In qualità di hub chiave della Via della seta marittima del XXI secolo, il porto di Ningbo-Zhoushan ha continuato ad ampliare la propria portata globale. A fine 2025, il porto offriva oltre 300 rotte per la spedizione marittima di container che collegavano più di 700 porti in oltre 200 Paesi e regioni.

Negli ultimi anni, lo Zhejiang, un centro economico sulla costa orientale della Cina, ha varato un piano d’azione per rafforzare la competitività e l’influenza globale del porto di Ningbo-Zhoushan.
(ITALPRESS).
Red IP

