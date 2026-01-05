41enne indiziato di atti persecutori arrestato a Pavullo dai Carabinieri

Nella serata di venerdì 2 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Pavullo nel Frignano hanno tratto in arresto in flagranza differita un uomo di 41 anni, residente in centro, gravemente indiziato di atti persecutori nei confronti dell’ex convivente, del nuovo compagno di quest’ultima e del di loro figlio minorenne.

L’intervento è scaturito a seguito dell’ennesima querela presentata dalla donna nel corso della quale venivano acquisiti fonti di prova tramite la messaggistica ed i contatti telefonici prodotti dalla donna, da cui emergevano con chiarezza le condotte minacciose e persecutorie messe in atto dall’indagato a partire dal 25 novembre 2025.

L’indagato era stato già condannato nel novembre 2023 per il delitto di cui all’art. 572 cp e nell’ottobre 2025 per i delitti di cui agli artt. 612, 660 cp. in danno della stessa donna, ed era stato anche destinatario dell’ammonimento emesso il 13 marzo 2023 dal Questore di Modena su segnalazione della Stazione Carabinieri di Pavullo nel Frignano.

Oggi il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza.

L’uomo sottoposto ad indagini deve considerarsi presunto innocente fino a sentenza irrevocabile di condanna.