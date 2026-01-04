Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 5 gennaio 2026

Al mattino coperto o molto nuvoloso con deboli precipitazioni su Romagna, appennino orientale e settore costiero meridionale. Le precipitazioni potranno essere nevose fino alla pianura ma senza accumuli. Nel pomeriggio progressivo miglioramento a partire dal settore occidentale con ampi rasserenamenti e residue precipitazioni sul settore orientale in esaurimento nella serata.

Temperature in flessione, con minime attorno a 0 gradi nelle pianure interne e tra 2 e 3 gradi lungo la costa. Massime comprese tra 4 gradi delle pianure emiliane e 7 gradi del riminese. Venti deboli in prevalenza settentrionali, moderati con temporanei rinforzi nord-orientali lungo la fascia costiera. Mare da mosso a molto mosso.

(Arpae)