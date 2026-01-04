Oggi al via la Befana della Fondazione Gli Amici di Luca: prima tappa alla Casa dei risvegli Luca De Nigris

È partita questa mattina la Befana promossa dalla Fondazione Gli Amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris, con la prima tappa proprio nella struttura di riabilitazione e ricerca dell’IRCCS Istituto di Scienze Neurologiche all’Ospedale Bellaria.

Ad accompagnare la Befana nei moduli abitativi del centro, Fulvio De Nigris e Maria Vaccari, rispettivamente presidente e vicepresidente della Fondazione. La Befana, l’attrice Paola Mandrioli di Fantateatro ha distribuito i panettoni offerti dal Circolo Dipendenti del Comune di Bologna, partner storico dell’iniziativa della Befana per la Casa dei Risvegli. Presenti anche il vicepresidente del Circolo Mauro Gavioli e alcuni soci, a testimonianza di una collaborazione che si rinnova negli anni. La Befana ha fatto ingresso nei moduli della struttura consegnando dolci e calze, trasformando la mattinata in un momento di festa condivisa.

«È un gesto semplice, ma carico di significato: portare un sorriso dove ogni giorno si lavora per la cura e la ricerca», ha commentato Fulvio De Nigris. «Avere qui la Befana per i nostri ospiti è un dono che arriva dritto al cuore», ha aggiunto Maria Vaccari. «Essere qui è una tradizione che ci rende orgogliosi», ha concluso Mauro Gavioli, «la solidarietà è il nostro regalo più grande».

La Befana della Fondazione Gli Amici di Luca proseguirà domani ore 11:0 al reparto di Pediatria dell’Ospedale Maggiore continuando a portare dolcezza, leggerezza e vicinanza nei luoghi della cura. Nel pomeriggio alle ore 17 al Centro commerciale Viaarga per poi arrivare al clou il 6 gennaio ore 9:00 da Palazzo d’Accursio iniziando il giro sul Trishow guidato dal sindaco Matteo Lepore che l’accompagnerà insieme al Cardinale di Bologna Matteo Maria Zuppi per le strade del centro alla presenza di Alessandro Bergonzoni storico testimonial della Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Alle ore 11:00 davanti al Conad Tuday di via Indipendenza animazioni di Fantateatro e l’Apprendista Befana; alle ore 18:00 gran finale al Teatro Duse con lo spettacolo musical di Fantateatro “La Regina delle Nevi” drammaturgia e regia di Sandra Bertuzzi, incasso devoluto alla casa dei Risvegli Luca De Nigris.