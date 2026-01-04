Il nuovo spettacolo di Carolina Benvenga martedì 6 gennaio al Teatro Celebrazioni di Bologna

L’atmosfera delle feste al Teatro Celebrazioni di Bologna culmina martedì 6 gennaio con l’imperdibile spettacolo Un magico Natale con Carolina. Per festeggiare l’Epifania, Carolina Benvenga – amatissimo volto TV e idolo dei più piccoli – presenta il suo nuovo show musicale proposto in doppia replica, alle 15.00 e alle 18.00. Lo spettacolo, scritto a quattro mani con Morena D’Onofrio – che ne firma anche la regia – vede le coreografie di Fiorella Nolis e il disegno luci di Marco Palmieri.

Punto di riferimento del mondo kids, Carolina Benvenga continua a conquistare adulti e piccini grazie a contenuti educativi e a un linguaggio unico. Dopo il clamoroso successo della tournée Un Natale favoloso… a teatro, l’artista torna finalmente sul palcoscenico – approdando per la prima volta al Teatro Celebrazioni – con una nuova e attesissima avventura natalizia.

Lo spettacolo è ambientato a scuola, dove tutto è pronto per il tradizionale scambio di auguri, tra canzoni e balli, poco prima delle vacanze di Natale. Tuttavia, una nevicata improvvisa minaccia di rovinare la festa, bloccando tutti all’interno dell’edificio. Sarà il magico tocco della maestra Carolina a guidare i suoi piccoli allievi: tra musica e sorrisi, i bambini scopriranno che restando uniti si può superare ogni timore, trasformando un pomeriggio inaspettato nel Natale più bello di sempre.

Un magico Natale con Carolina è prodotto da Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci, in collaborazione con Sony Music.

