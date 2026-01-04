domenica, 4 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeAppennino ModeneseDaniela Ruggi: trovati resti umani vicino alla casa della donna a Montefiorino





Daniela Ruggi: trovati resti umani vicino alla casa della donna a Montefiorino

Appennino ModeneseCronacaIn evidenza ModenaMontefiorino
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Secondo fonti di “Chi l’ha visto?”, sarebbero stati trovati resti umani in un casolare abbandonato nella frazione di Vitriola, nel comune di Montefiorino.

I resti, da identificare e con a fianco un indumento intimo femminile, sarebbero stati rinvenuti il 1° gennaio da due escursionisti in un casolare abbandonato, controllato e posto sotto sequestro dai Carabinieri. Il casolare si trova non lontano dall’abitazione della giovane donna 32enne, a Vitriola di Montefiorino, dove è stata vista l’ultima volta il 18 settembre 2024. Quel giorno era stata accompagnata a casa dopo le dimissioni dal pronto soccorso dell’ospedale di Sassuolo.

Per sapere a chi appartengono quei resti sarà necessario attendere l’esame del dna.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.