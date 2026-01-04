domenica, 4 Gennaio 2026
Comune di Sassuolo
Anziano uccide la figlia, è successo a Castelnuovo Rangone

Castelnuovo RangoneCronacaIn evidenza ModenaVignola
Un uomo di 90 anni avrebbe ucciso la figlia di 60 anni. E’ successo nel pomeriggio di oggi a Castelnuovo Rangone.
Dinamica e movente del delitto, avvenuto in una palazzina di via per Formigine, non sono ancora stati chiariti. Pare che l’uomo soffrisse di alcune patologie.
