Vignola: ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un minore per furto con strappo, rapina e tentata estorsione aggravata

Nelle prime ore di oggi, i Carabinieri della Tenenza di Vignola hanno localizzato presso la sua residenza familiare, situata in un comune della Val Panaro, un minore di età superiore ai sedici anni, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in un istituto penale minorile, richiesta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell’Emilia-Romagna ed emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, in relazione a gravi episodi avvenuti in un contesto minorile.

Il provvedimento è scaturito da un’indagine condotta dai Carabinieri della locale Tenenza, avviata dopo la presentazione di una denuncia lo scorso dicembre. Tale denuncia riguardava ripetuti episodi di violenza perpetrati da un gruppo di cinque ragazzi, quasi tutti minorenni, tra novembre e dicembre 2025 a Vignola, con vittima anch‘essa minorenne.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’indagato, insieme ad altri coetanei, avrebbe commesso atti intimidatori e violenti, obbligando la vittima a consegnare ripetutamente beni e somme di denaro. In alcuni casi sarebbe stato usato anche il metodo della forza di gruppo, mentre in un episodio specifico una minaccia è stata portata avanti con un machete.

Gli episodi si sarebbero svolti nei pressi di un istituto scolastico e in zone pubbliche del centro cittadino. In considerazione della gravità dei fatti, della ripetitività delle azioni e del rischio concreto di recidiva, l’Autorità Giudiziaria minorile ha ritenuto necessario applicare la misura della custodia cautelare nei confronti di uno dei ragazzi coinvolti, valutando come insufficienti altre misure meno restrittive.