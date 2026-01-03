sabato, 3 Gennaio 2026
Modena, ponte Epifania: uffici e i servizi comunali rimangono chiusi al pubblico

Lunedì 5 gennaio, in occasione del “ponte” dell’Epifania” che cade il 6 gennaio, gli uffici e i servizi comunali rimangono chiusi al pubblico: Anagrafe, Ufficio elettorale, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Biblioteche, Ufficio sanzioni, Ufficio autorizzazioni, Ufficio infortunistica e Ufficio cassa del centro storico del Settore Polizia Locale. Gli uffici riaprono nella giornata di mercoledì 7 gennaio con i consueti orari.

Regolarmente aperta il 5 gennaio dalle 9.30 alle 19 la biblioteca Rotonda, mentre nel pomeriggio di martedì 6 gennaio, al Palazzo dei Musei, la biblioteca d’arte Poletti propone un’apertura straordinaria dalle 15 alle 19. Restano chiuse le biblioteche Delfini, Crocetta e Giardino e l’Archivio Storico.

Sempre lunedì 5 gennaio, gli uffici di Polizia mortuaria e Stato civile di via Santi 40 rimangono aperti, con attività erogata da remoto, esclusivamente per le denunce di morte e le autorizzazioni funebri ed è regolarmente attiva la Sala operativa della Polizia locale (059 20314).

Restano inoltre aperti per il “ponte” i luoghi dedicati alle visite turistiche (tutte le informazioni sulle aperture speciali previste per i giorni di festa su www.visitmodena.it).

















