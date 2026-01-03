sabato, 3 Gennaio 2026
Epifania a Fiorano Modenese

Fiorano
Tempo di lettura Less than 1 min.
Il giorno dell’Epifania offre diversi appuntamenti per bambini e famiglie a Fiorano Modenese.

Il 6 gennaio dalle ore 10 alle 13, in piazza Ciro Menotti, la Befana scenderà dal mitico bus rosso a due piani per accogliere tutti i bambini con le caramelle, mentre La Sfoglia, nel suo stand, offrirà la merenda gratuitamente a tutti i bambini entro i 13 anni.

Per tutto il giorno sarà poi possibile gustare gnocco fritto, frittele di baccalà e vin brulè.

Al cinema teatro Astoria proseguono le proiezioni di due film per tutta la famiglia: alle ore 17 “Un topolino sotto l’albero” e alle 20.30 il terzo episodio della saga di James Cameron “Avatar 3: cenere e fuoco”.

Mentre alla Casa delle Arti Vittorio Guastalla (via Santa Caterina, 2) continua la mostra collettiva di pittura “Aspettando la neve” a cura di Arte e Cultura, con ingresso libero e gratuito dalle 16 alle 19.

Martedì 6 gennaio sarà anche l’ultimo giorno per partecipare al contest fotografico “Il mondo è nelle tue mani”, con premio finale esclusivo. Basta fare una foto vicino all’installazione natalizia di Lorenzo Lunati, pubblicarla su ig o fb e scrivere una frase che racconti il proprio mondo e modo per renderlo migliore, taggando @smaltochimica_official e @maggiofioranese.

















