sabato, 3 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeEconomiaSviluppo di incubatori e acceleratori per la nascita e la crescita di...





Sviluppo di incubatori e acceleratori per la nascita e la crescita di imprese e startup innovative

EconomiaRegione
Tempo di lettura 1 min.

Pronto a partire un nuovo bando della Regione da 1,7 milioni di euro

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Rafforzare l’ecosistema dell’innovazione e delle startup sul territorio. È l’obiettivo del nuovo Bando per lo sviluppo di incubatori e acceleratori, un’iniziativa strategica appena approvata dalla Giunta regionale dell’Emilia-Romagna con risorse per 1,7 milioni di euro a valere sul Programma regionale Fesr 2021-2027 che sostiene progetti volti a potenziare i servizi di pre-incubazione, incubazione e accelerazione su tutto il territorio regionale per favorire la nascita e la crescita di imprese innovative.

“Vogliamo contribuire a generare nuove progettualità per stimolare lo sviluppo e la nascita di nuovi team di impresa e di startup, in forte sinergia con le università emiliano-romagnoli, capaci di fare e creare innovazione- spiega il vicepresidente della Regione 0con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla-. Abbiamo bisogno di spingere il nostro ecosistema e favorire nuove connessioni tra incubatori e acceleratori che operano sul nostro territorio e su quelli europei e internazionali. Anche così possiamo sostenere il tessuto economico dell’Emilia-Romagna sostenendo progetti in grado di rispondere alle nuove sfide dei mercati”.

Gli incubatori e acceleratori finanziati dalla Regione Emilia-Romagna garantiranno la realizzazione di programmi con modalità di accesso aperte e trasparenti, rivolti a team imprenditoriali e startup innovative attive negli ambiti della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3).”
I progetti potranno essere presentati singolarmente o in associazioni temporanee di scopo (Ats) composte da due a sei partner, e potranno candidarsi soggetti erogatori di servizi di incubazione e accelerazione d’impresa, centri per l’innovazione accreditati alla Rete alta tecnologia, gestori dei tecnopoli regionali, Atenei con sede in Emilia-Romagna ed Enti locali con spazi attivi per incubazione/accelerazione.

Il bando, come detto, ha una dotazione complessiva di 1,7 milioni di euro e prevede un contributo regionale massimo a progetto fino all’80% delle spese ammissibili.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma ‘Sfinge 2020’ dal 9 marzo (ore 13) al 21 marzo 2026 (ore 16).

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.