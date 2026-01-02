Reggio Emilia festeggia l’Epifania con la “Calata delle Befane” in piazza Prampolini

Reggio Emilia festeggia l’Epifania con una serie di appuntamenti pensati per le famiglie e i bambini che culmineranno martedì 6 gennaio con la “Calata delle Befane”, la suggestiva discesa acrobatica dalla facciata del Municipio in piazza Prampolini.

A partire dalle ore 16, le befane – con le guide alpine del gruppo “La Pietra” – scenderanno in sella alle loro scope per distribuire dolci e caramelle a tutti i bambini e salutare così le festività natalizie. L’evento sarà arricchito da musica, luci e una voce narrante, che trasformeranno la piazza in un teatro a cielo aperto: un’occasione speciale per vivere l’Epifania nel cuore di Reggio Emilia, tra storia, folklore e magia.

Sempre nel pomeriggio del 6 gennaio, la Befana farà una tappa speciale anche al Cinema comunale Rosebud per regalare ai bambini e alle bambine presenti dolci sorprese e un momento di festa da ricordare, al termine della proiezione del film di animazione “La piccola Amélie” (inizio ore 15). Scritta e diretta da Maïlys Vallade, la pellicola è l’adattamento animato del celebre bestseller “Metafisica dei tubi” della scrittrice belga Amélie Nothomb: una fiaba delicata e straordinaria, ambientata in Giappone, che racconta lo stupore dell’infanzia attraverso tradizioni, piccoli rituali quotidiani e la magia nascosta nei gesti più semplici. All’età di due anni, il mondo per Amélie è un mistero, ma la scoperta del cioccolato bianco accende i colori di ciò che la circonda e nasce in lei una sfrenata curiosità verso le persone che riempiono le sue giornate, a partire da Nishio-san, la sua tata. Grazie al profondo legame che si instaura tra le due, Amélie inizia a scoprire le meraviglie dell’universo… Un film poetico, divertente e commovente, capace di parlare ai più piccoli ma anche agli adulti, perché raccontato con uno sguardo autenticamente ad altezza di bambino.

Oltre alla proiezione del 6 gennaio, il film è in programmazione anche nelle giornate di sabato 3 gennaio (ore 16) e di domenica 4 gennaio (ore 10.30). Tutte le informazioni sul sito rosebud.comune.re.it

Anche le biblioteche comunali si preparano a festeggiare l’arrivo della Befana con letture e spettacoli di animazione.

Si parte con la lettura animata “La Befana vien di giorno” in programma questo pomeriggio dalle 16.45 alla Biblioteca Rosta Nuova (via Wybicki 27), per proseguire sabato 3 gennaio alla Biblioteca Panizzi (via Farini 3), dalle 16 alle 18, con la narrazione con pupazzi “Babbo Natale ha perso il senno” di Moreno Pigoni (I Burattini della Commedia) in collaborazione con Associazione 5T. Richella la strega ha deciso che quest’anno il Natale non si farà. Insieme al suo fidato diavolo Malacoda decide di invitare Babbo Natale nella sua grotta e con un tranello rubargli direttamente il senno! Ma i bambini del paese rimarranno senza Natale? (spettacolo per bimbi dai 3 anni su prenotazione: tel. 0522 456084 ).

Lunedì 5 gennaio, alle 15 a Binario 49 (via Turri 49) si terrà l’ormai tradizionale “Tombolata della Befana”, realizzata in collaborazione con i ragazzi e le ragazze del doposcuola “Il Portico” e curata dalla Biblioteca Ospizio, che coinvolgerà bambini dai 6 anni in un pomeriggio di gioco e condivisione (su prenotazione tel. 0522 585639). Alle ore 16.30 del 5 gennaio, infine, la Biblioteca San Pellegrino–Marco Gerra (via Rivoluzione d’ottobre 29) proporrà “La Befana e le sue fantastiche calze”, un racconto sulla scopa arricchito da una dolce sorpresa offerta dalle nonne del Gruppo Filo’s (su prenotazione tel. 0522 585616).

Nella mattinata di martedì 6 gennaio, infine, alle 10.30, è in programma la passeggiata guidata “A spasso con la Befana… smarrita a Reggio Emilia!”, un itinerario nel cuore della città pensato per bambini e adulti a cura dell’ufficio Reggio Emilia Welcome – IAT-RE.

La Befana, stanca dal viaggio della notte dell’Epifania, si è fermata a Reggio Emilia e cerca di orientarsi tra vie, piazze e palazzi che le sembrano familiari. Insieme alle famiglie, rivive ricordi, scopre musei pieni di meraviglie e ritrova pian piano il suo percorso. Un itinerario adatto a bambini e adulti, tra scoperte, curiosità e magia di inizio anno. La passeggiata, consigliata per bambini dai 5 agli 11 anni, avrà una durata di circa un’ora e mezza: la partecipazione è su prenotazione e prevede una tariffa di 7 euro per bambini e ragazzi fino ai 17 anni e di 3 euro per adulto accompagnatore.