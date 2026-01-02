venerdì, 2 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaMartedì 6 gennaio la fiamma olimpica passerà da Bologna





Martedì 6 gennaio la fiamma olimpica passerà da Bologna

Bologna
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
Bologna (ph Ezio Cairoli)

Martedì 6 gennaio Bologna ospiterà il transito della fiamma olimpica, in vista delle Olimpiadi invernali in programma dal 6 al 22 febbraio a Milano e Cortina.
Partita da Roma il 6 dicembre 2025, la fiamma arriverà a Milano venerdì 6 febbraio, giorno dell’inaugurazione.
I tedofori complessivamente impegnati lungo un percorso di 12mila km, che attraversa 110 province e 20 regioni, sono 10.001.

La fiamma arriverà a Bologna nel pomeriggio del 6 gennaio, poco prima delle 17, proveniente da San Lazzaro, e avrà il suo approdo finale tra le 19.30 e le 20 in Piazza Minghetti, dove sarà allestito un palco celebrativo.

Sono previste modifiche al traffico veicolare tra le 16.30 e le 20.

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.