Martedì 6 gennaio la fiamma olimpica passerà da Bologna

Martedì 6 gennaio Bologna ospiterà il transito della fiamma olimpica, in vista delle Olimpiadi invernali in programma dal 6 al 22 febbraio a Milano e Cortina.

Partita da Roma il 6 dicembre 2025, la fiamma arriverà a Milano venerdì 6 febbraio, giorno dell’inaugurazione.

I tedofori complessivamente impegnati lungo un percorso di 12mila km, che attraversa 110 province e 20 regioni, sono 10.001.

La fiamma arriverà a Bologna nel pomeriggio del 6 gennaio, poco prima delle 17, proveniente da San Lazzaro, e avrà il suo approdo finale tra le 19.30 e le 20 in Piazza Minghetti, dove sarà allestito un palco celebrativo.

Sono previste modifiche al traffico veicolare tra le 16.30 e le 20.