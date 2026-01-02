venerdì, 2 Gennaio 2026
‘I 7 Re di Roma’ con Enrico Brignano fa tappa al Teatro EuropAuditorium di Bologna

Dopo il successo della scorsa stagione (130.000 spettatori, 83 repliche sold-out), riprende il tour teatrale della commedia musicale I 7 RE DI ROMA con Enrico Brignano, che farà tappa al Teatro EuropAuditorium dal 4 al 6 gennaio 2026. Uno show che vede il protagonista mattatore assoluto tra recitazione, canto e trasformismo per una prova d’attore totale.

Enrico Brignano torna sul palco con I 7 Re di Roma, commedia musicale scritta da Gigi Magni e musicata da Nicola Piovani. Reso celebre nella versione originale da Gigi Proietti, viene oggi riproposto da Brignano che interpreta in un susseguirsi travolgente di travestimenti, canto e recitazione, i sette mitici sovrani all’origine della fondazione di Roma, accompagnato da una compagnia corale brillante e dinamica.

Sul palco, insieme a Brignano, Simone Mori nel ruolo di Giano, Pasquale Bertucci, Lallo Circosta, Giovanna D’Angi, Ludovica Di Donato, Michele Marra, Ilaria Nestovito, Andrea Perrozzi, Andrea Pirolli, Emanuela Rei ed Elisabetta Tulli. Sul palco anche un nutrito corpo di ballo composto da 8 performers. Scene di Marco Calzavara, disegno luci di Marco Lucarelli, costumi di Paolo Marcati, coreografie di Thomas Signorelli, regista assistente Pierluigi Iorio.

info@teatroeuropa.it – 051.372540

















